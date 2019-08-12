Avrupa kulüplerinden Kurban Bayramı kutlaması

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.
İspanya temsilcisi Barcelona'nın Türkçe hesabında yer alan açıklamada, "Barcelona olarak Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarız." ifadesini kullandı.
???? FC Barcelona olarak Türkiye’nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarız. pic.twitter.com/8eNzimvwTX— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) August 11, 2019
Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'un İngilizce hesabından ise, "Dünyadaki bütün destekçilerimizin bayramı mübarek olsun." paylaşımında bulunuldu.
#EidMubarak to all of our fans celebrating around the world! #EidAlAdha #ForzaJuve ?? pic.twitter.com/HSjQguyasW— JuventusFC (@juventusfcen) August 10, 2019
Kurban Bayramı nedeniyle İngiltere'nin Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Fransa'nın Paris Saint-Germain, Almanya'nın Borussia Dortmund, İskoçya'nın Celtic takımlarının yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.
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