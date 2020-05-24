SPOR GÜNDEMİ

Spor camiasından bayram mesajları Spor camiasından bayram mesajları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Avrupa kulüplerinden bayram mesajları Avrupa kulüplerinden bayram mesajları Avrupa'nın önemli kulüpleri, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlamayı ihmal etmedi.

Arda 'Kurban' bayramını kutladı! Arda 'Kurban' bayramını kutladı! 19 Mayıs'ta bayramları karıştıran ve sosyal medyada eleştirilen Arda Turan, Ramazan Bayramı mesajında "Kurban Bayramınız mübarek olsun" diyerek göndermede bulundu.

Edwin Gyasi'den transfer açıklaması Edwin Gyasi'den transfer açıklaması Siyah beyazlı takım içinde bulunduğu ekonomik koşullardan dolayı transferde maliyetsiz isimlere yöneldi. Bu isimlerden biri de takımı ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Gyasi. Yıldız futbolcu Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Gyasi'nin sözleri...

'Bursaspor'da hakkımı yediler' 'Bursaspor'da hakkımı yediler' Altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 750 bin euro kazandırarak geçtiğimiz yaz Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'a transfer olan Ertuğrul Ersoy, flaş açıklamalarda bulundu. Bursaspor'dan ayrılış sürecini anlatan genç savunma oyuncusu, eski takımına şok bir suçlamada bulunurken, yakın zamanda Süper Lig'e dönmeyi düşünmediğini de ifade etti. İşte detaylar...

Euroleague'de kritik oylama Euroleague'de kritik oylama Basketbol dünyasında gözler Euroleague'in alacağı karara çevrildi. Bugün başlayacak toplantıların ardından, A lisansına sahip 11 takım yarıda kalan sezonun geleceği için yarın oylama yapacak.