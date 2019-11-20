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  3. Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Haaland'ın yeni takımı Leipzig oluyor

Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Haaland'ın yeni takımı Leipzig oluyor

Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Haaland'ın yeni takımı Leipzig oluyor

Avrupa futbolunun son dönemdeki en çok konuşulan yeteneklerinden biri olan Erling Haaland'ın, Salzburg'tan Leipzig'e 30 milyon euro karşılığında transfer olacağını iddia edildi.

Enerji içeceği firması RedBull'un desteklediği kulüplerden biri olan Leipzig, bir diğer kulüp olan Salzburg'tan Erling Braut Haaland'ı transfer etmek istediğini açıkladı.

Leipzig İdari Menajeri Marku Krösche, bu sezon 16 maçta 22 gol atan Haaland hakkında, "Erling Haaland gerçekten harika bir futbolcu. Hem Avusturya'da, hem Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir performans sergiledi. Elbette, gelecek yaz onu transfer edebilmek için çabalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO

Sport Bild'de yer alan habere göre, Erling Haaland'ın babası Alf Inge Haaland, Leipzig'in tesislerini ziyaret etti ve yöneticilerle bir arayaya geldi. Burada Erling Haaland'ın kariyeri ve geleceği hakkında detaylı planlamalar, babasına aktarıldı.

İki kulüp arasındaki yakınlık sebebiyle Leipzig, Haaland'ı 30 milyon euro bonservis ücretiyle Salzburg'tan transfer edecek.


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