Avrupa engelini kaldırdık

AKŞAM
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlılar’ın çok büyük bir faiz yükü olduğunun altını çizen Çebi, “Gelirimiz 600 milyon TL ancak giderimiz 900 milyon TL. Yılda 300 milyon TL açık. Ayda 25 milyon TL açıkla kulübü yönetmeye çalışıyoruz. Böyle giderse 2023’te borcumuz 4.1 milyarı aşacaktır” ifadelerini kullandı.
ORMAN’A GÖNDERME YAPTI
Siyah-Beyazlı takımın önündeki Avrupa engelini de kaldırdıklarının altını çizen Çebi, eski Başkan Fikret Orman ve yönetimine de göndermede bulundu: “Ekimin sonunda 120 milyon TL ödeme yapılarak Beşiktaş’ın Avrupa’ya gitmesindeki engeli kaldırdık ve temiz kâğıdını aldık. Ödemenin eylülde olması gerekirken, eski yönetimin bunu seçim sonrasına ertelemesi ilginç bir durumdur.”
KAYBIMIZ YÜZDE 70
Çebi, futbolcu, teknik heyet ve personel, maaşlarıyla ilgili şunları söyledi: “8 aylık maaş ödemelerini yaptık. Geriden gelen 4 aylık ödemenin ise 1’ini kapatabildik. Koronavirüs nedeniyle mali kaybımızın %70 olmasını bekliyoruz.”
NOSTALJİK SPONSOR
Ahmet Nur Çebi, “Nostaljik bir sponsorumuzla çok yakında yeniden buluşacağız.” açıklamasıyla Beşiktaş için çıkan Beko iddialarını doğrulamış oldu. Beşiktaş ile Beko arasında 2 yıllık sponsorluk anlaşmasının yapılması bekleniyor.
380 MİLYON TL KAYNAK
Ahmet Nur Çebi: “Görev süremiz boyunca kulübümüze 380 milyon TL kaynak yarattık. Bulmamız gereken 780 milyon TL’ye karşılık 380 milyon TL ile bugüne kadar kulübümüzü ayakta tutmayı başardık.”
225 ADET İCRA VAR
Ahmet Nur Çebi: “Davalarla ilgili devir alınan sayı 143 adetin üzerindedir. Bunların 24 tanesi üyelerimizle ilgili açılan davalardır. Ayrıca 190 dava devam etmekte. Bu davaların dışında 225 adet icra ve haciz takibi var. Geldiğimiz günden bu yana da 61 kez icra memurlarıyla kavga ettim.”
ALTYAPIYA YÖNELECEĞİZ
Çebi: “İlk şampiyonlukta 52 milyon, 2. şampiyonlukta ise 67 milyon euro bütçeyle mücadele edildi. 4. olduğumuz sezonda ise 92 milyon euro bütçe vardı. Bundan sonra hocamızla birlikte altyapıdan gelecek çocuklara önem vereceğiz.”
DESTEK VERİN UÇURALIM
Çebi: “Bizlere destek verirseniz, biz Beşiktaş’ı uçuracağız. Bizi çok güzel günler bekliyor. Çok doğru işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.”
HASİC’E BAKACAĞIZ
Çebi: “En kısa zamanda Ümraniyespor’da kiralık olan Ajdin Hasic’i A Takımımız’da değerlendirmek istiyoruz. Hasic’i sportif başarıda destek ve ekonomik olarak bize fayda sağlayabilecek bir sporcu olarak görüyoruz.”
ŞAMPİYONLUK BİZE VERİLMELİ
Çebi, Mesut Bakkal’ın açıklamalarının ardından TFF’ye başvurduklarını söyledi ve “Mesut Bakkal’ın ifadeleriyle belirttiği gibi, 86-87 sezonunda Beşiktaş’ın şampiyon ilan edilmesi hakkındaki başvurumuza cevap verilmesini TFF’den bekliyoruz. TFF’nin en kısa zamanda kupamızı vermesini arzu ediyoruz” dedi. Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe ve Göztepe maçındaki kural hatalarıyla ilgili de Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yanıt beklediklerini sözlerine ekledi.
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