Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7481
  • 6,361
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Avrupa elemelerinde Babel şov!

Avrupa elemelerinde Babel şov!

Avrupa elemelerinde Babel şov!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti. Hollanda, Ryan Babel'in 2 gol attığı karşılaşmada Estonya'yı 4-0 mağlup etti.

EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.

Belçika, Kevin De Bruyne'nin bir gol, 3 asistle yıldızlaştığı I Grubu maçında İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Konuk ekip Belçika'nın golleri, 9. dakikada Romelu Lukaku, 24. dakikada Thomas Vermaelen, 32. dakikada Toby Alderweireld ve 82. dakikada De Bruyne'den geldi.

Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçla sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-2

Estonya-Hollanda: 0-4

- E Grubu:

Azerbaycan-Hırvatistan: 1-1

Macaristan-Slovakya: 1-2

- G Grubu:

Slovenya-İsrail: 3-2

Polonya-Avusturya: 0-0

Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2

- I Grubu:

İskoçya-Belçika: 0-4

San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4

Rusya-Kazakistan: 1-0  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bacakları tartışma konusu oldu
Çukur'dan ayrılmıştı... Yeni dizisi belli oldu
Survivor ekibini buluşturan düğün
Kurtlar Vadisi'nden Netflix açıklaması
1 yaşındaki kızına 1 milyon TL
<p>Tayfundan en çok etkilenen Tokyo kentinde hayat adeta durma noktasına geldi. Çok sayıda toplu taş

Japonya´yı Faxai Tayfun´u Vurdu: 1 Ölü, 30 Yaralı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Saniye sonrası merak edilen anlar

Yukarıdan görüntülendi! Bakanlık devraldı...