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  3. Avrupa devi kararını verdi 'Merih'i elimizden kaçırdık Ozan Kabak'ı alalım'

Avrupa devi kararını verdi 'Merih'i elimizden kaçırdık Ozan Kabak'ı alalım'

Avrupa devi kararını verdi 'Merih'i elimizden kaçırdık Ozan Kabak'ı alalım'

Merih Demiral'ı bir türlü kadrosuna katamayan Milan Ozan Kabak için Schalke ile masaya oturuyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanmayan, genç yeteneği Schalke’ye kaptıran Milan, Ozan Kabak dosyasını bir kez daha açma kararını verdi.

OZAN KABAK EN AZ 30 MİLYON EURO

Stuttgart’ta gösterdiği performansla büyük kulüplerde oynamayı hak eden ve Milan’ın kapısından dönerek Schalke’ye imza atan Ozan’ın oynadığı futbol parmak ısırtırken, Serie A devinin Ocak ayında Almanların kapısına dayanacağı belirtildi. Dün Wolfsburg deplasmanında kaleci Casteels’ten dönen topu iyi takip eden ve son vuruşu yaparak takımını 1-0 öne geçiren 19 yaşındaki futbolcu için Boban – Maldini ikilisinin devreye girdiği kaydedilirken, Schalke’nin oyuncusunu 30 milyon euro’dan bırakmayacağı bildirildi.

Hem milli takımda hem de BundesLiga’da başarıyla forma giyen Ozan Kabak 3 gol atarken, süper yıldızın oynadığı 12 maçta Schalke’nin sadece 2 kez kaybetmesi ayrıca takdir topladı.


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