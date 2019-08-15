Avrupa basketbolunda dev transferler

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi ekiplerinde transfer hareketliliği devam ediyor. Önemli bir transfere daha imza atan Khimki, İsveçli yıldız Jonas Jerebko ile anlaştı. Maccabi Tel Aviv ise eski oyuncusu Omri Caspi'yi kadrosuna kattı.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi ekiplerinden Khimki, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Rus ekibi, 10 sezondur NBA'de forma giyen Jonas Jerebko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

NBA’de Detroit, Boston, Utah ve Golden State formaları giyen Jerebko, 635 maçta 6,2 sayı, 4 ribaund ortalamasıyla oynadı.

İsveçli uzun, Khimki forması ile kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Khimki daha önce de Dairis Bertans, Janis Timma, Jeremy Evans, Stefan Jovic gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Omri Casspi

Maccabi Tel Aviv, eski oyuncusu Omri Caspi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2004 - 2009 sezonları arasında Maccabi‘de oynayan Casspi, sonrasında ise kariyerine NBA’de devam etti.

İsrail milli takımının kaptanlığını da yapan Casspi, NBA'de Sacremanto, Cleveland, Houston ve Golden State gibi takımlarda forma giydi.

Johnny O'Bryant

Geçtiğimiz sezon Maccabi'de iyi bir performans gösteren Johny O'Bryant, kariyerine Rusya'da devam edecek.

Birleşik Amerikalı uzun, Lokomotiv Kuban ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Avrupa Ligi’nde 30 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 10,6 sayı ve 5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

O'Bryant'ın adı transfer döneminde Anadolu Efes ile de anılmıştı.

(TRT Spor)