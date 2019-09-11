Arda Turan'ın aldığı 2 yıl 8 aylık ceza Avrupa basınında da geniş yankı buldu

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ARDA TURAN ŞİMDİ 1 MİLYON EURO!

Açıklanan kararı yakından takip eden İtalyan medyası Arda Turan hakkında ‘Beklenen oldu hapis cezası aldı’ manşetleri atarken, tecrübeli futbolcunun bir dönem 34 milyon euro’ya transfer olup şimdilerde piyasasının 1 milyon euro’lara kadar düşmesi ayrıca ele alındı. Futbol kariyerinde düşüş yaşayan Arda Turan’ın ‘sözlü taciz’ olayı büyük yankı uyandırırken, 32 yaşındaki futbolcunun 2 Eylül'de yıllık maaşında yüzde 50 indirime gitmesine rağmen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın yaşanan gelişmeler karşısında sergileyeceği tavır şimdiden merak konusu oldu.