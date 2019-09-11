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  3. Arda Turan'ın aldığı 2 yıl 8 aylık ceza Avrupa basınında da geniş yankı buldu

Arda Turan'ın aldığı 2 yıl 8 aylık ceza Avrupa basınında da geniş yankı buldu

Arda Turan'ın aldığı 2 yıl 8 aylık ceza Avrupa basınında da geniş yankı buldu

Berkay Şahin ile 2018 yılının Ekim ayında ağır bir tartışmaya yaşayan, hatta kavganın boyutunu artırarak ünlü şarkıcıyı hastanede silahla tehdit eden Arda Turan’ın aldığı 2 yıl 8 aylık ceza çok geçmeden Avrupa basınında da yer aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

ARDA TURAN ŞİMDİ 1 MİLYON EURO!

Açıklanan kararı yakından takip eden İtalyan medyası Arda Turan hakkında ‘Beklenen oldu hapis cezası aldı’ manşetleri atarken, tecrübeli futbolcunun bir dönem 34 milyon euro’ya transfer olup şimdilerde piyasasının 1 milyon euro’lara kadar düşmesi ayrıca ele alındı. Futbol kariyerinde düşüş yaşayan Arda Turan’ın ‘sözlü taciz’ olayı büyük yankı uyandırırken, 32 yaşındaki futbolcunun 2 Eylül'de yıllık maaşında yüzde 50 indirime gitmesine rağmen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın yaşanan gelişmeler karşısında sergileyeceği tavır şimdiden merak konusu oldu.

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