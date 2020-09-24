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aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 08:00
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Avrupa aşkına herkes ayağa

Avrupa aşkına herkes ayağa

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AKŞAM

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcilerimiz G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor bugün sahaya çıkacak. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlarda 3'te 3 bekliyoruz.

BUGÜN nefesler tutulacak, 3 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi’nde tur için mücadele verecek. Galatasaray, 21.00’de Hajduk Split’i ağırlayacak. Kazanan taraf, play off turuna yükselecek. Aslan ayrıca bu maçı kazanıp, pazar günkü F.Bahçe derbisine moralli çıkmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, play off turuna kalması halinde Hollanda’nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

SERGEN YALÇIN YİNE YOK

Beşiktaş, Portekiz’in Rio Ave takımıyla karşı karşıya gelecek. Turu atlayacak takım play off’ta İtalya’nın Milan ve Norveç’in Bodo takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul’da karşılaşacak. Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, karşılaşmada yer alamayacak. Portekiz basını, Rio Ave’nin yıldızı Gelson Dala’nın sakatlığı sebebiyle bugün oynayamayacağını yazdı.

ALANYA TARİHİNDE İLK KEZ

Alanyaspor ise Norveç ekibi Rosenborg’a konuk olacak. Akdeniz temsilcisi, play off turuna kalması halinde Slovenya’nın Mura ile Hollanda’nın PSV Eindhoven arasındaki 3. tur maçını geçen tarafla evinde karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı. UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacak 28. Türk ekibi olacak Alanyaspor’dan da zaferle ülkeye dönmesini bekliyoruz.

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