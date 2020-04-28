  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 12:08
  • |
  • 28 Nisan 2020 Salı 12:08

Avni Yıldırım: Ülkemiz salgını iyi yönetti, New York ve Kaliforniya bitik durumda

Avni Yıldırım: Ülkemiz salgını iyi yönetti, New York ve Kaliforniya bitik durumda

Paylaş

11 aydır Amerika'da yaşayan Türk boksör Avni Yıldırım, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı yardımla ilgili olarak, "Ülkemle gurur duyuyorum. Yardımlarımızla bütün dünyaya örnek olduk" dedi. Yıldırım, ABD'deki durumun oldukça kötü olduğunu da sözlerine ekledi.

Korona virüsün en çok etkilediği ülke olan ABD’de dün itibariyle vaka sayısı 1 milyonu aşarken, 56 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyanın birçok ülkesine yardım eli uzatan Türkiye, ABD’ye de 4 bin koruyucu önlük, 1500 koruyucu gözlük, 400 adet N95 maske, 500 yüz koruma siperliği, 2 bin litre dezenfektan ve 500 bin adet cerrahi maske yardımı yapacak. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli boksörlerden olan şampiyon Avni Yıldırım, 11 aydır hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürürken, yaşanan gelişmeler ve bireysel hazırlıklarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yaptığı yardımların bütün dünyaya örnek olduğunu söyleyen Yıldırım, ABD’nin çok geç önlem aldığını ve işin ucunu kaçırdığını da sözlerine ekledi.

"Kaliforniya ve New York bitik durumda"

11 aydır hazırlıklarını Los Angeles’ta sürdüren şampiyon boksör Avni Yıldırım, ABD’de yaşanan salgının boyutlarıyla ilgili konuştu. Türkiye’nin ABD’ye yaptığı yardımla ilgili olarak "Ülkemizle gurur duyuyoruz" diyen Yıldırım, "Birçok ülkeye yardımda bulunduk. Uzun süredir ABD’deyim ancak ülkemi de yakından takip ediyorum. ABD’deki durum iç acısı. Özellikle Kaliforniya ve New York bölgeleri bitik durumda. Pandemiyle ilgili olarak söyleyebileceğim, ülkemizin bu salgını çok iyi idare ettiği. Güzel de bir yardım kampanyası izlettik dünyaya. Ülkemle bir kez daha gurur duydum" ifadelerini kullandı.

"ABD, bu salgını ciddiye almadı"

Yaklaşık 1 yıldır Amerika’da olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Avni Yıldırım, "Burada salgınla ilgili önlemler çok geç başladı. Önlem alınmaya başladığında iş işten geçmişti. Salgının başlangıcında olayları ciddiye almadılar ve bu nedenle de konu çok başka noktalara geldi. Ülkenin nüfusu 350 milyona yakın. Bu nedenle artık önüne geçmek de zor olacaktır. Ancak ülkemize baktığımızda ise sınavdan başarıyla çıktığımızı görüyorum. Süreci çok iyi yönettik. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum buradan. Yaptığımız kampanyalarla, birçok ülkeye yaptığımız yardımlarla dünyaya da örnek olduk. Türkiye’yi de çok yakından takip ediyorum burayı da çok yakından takip ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Özel antrenmanlara başladım"

Amerika’da bütün spor organizasyonlarının durduğunu söyleyen ve ne zaman başlayacağıyla ilgili bilinmez bir durum olduğunu ifade eden Avni Yıldırım, "Spor organizasyonları ne zaman başlar bilmiyorum. Bununla ilgili hiçbir görüş bildirmiyorlar ve benim de hiçbir fikrim yok. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Normalde Los Angeles’ta spor salonunda antrenman yapıyordum. Ancak Los Angeles’ta bütün salonlar kapalı durumda. Benim bu durumu avantaja çevirmem için antrenman yapmam gerekiyordu. Farklı bir antrenman şekline başladık. Açık alanda özel idmanlar yapıyoruz. Üst seviyede koruma yöntemleriyle çalışıyorum. Şu anda güvendeyim, benim açımdan hiçbir sıkıntım yok. Bireysel olarak gerekli önlemleri aldım" diyerek sözlerini tamamladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Emre Alkin: Kalan maçlar seçilmiş şehir ve statlarda oynatılıp lig bitirilir

title

Fabio Capello: Koronavirüs sonrası La Liga'da sadece Real Madrid ayakta kalacak

title

Yıldız golcü Osimhen için Liverpool bir adım önde

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası
Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.

Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler
Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve zirveye oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, gündemdeki 3 yıldızın en az 2'sini kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden
Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden

Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden

Galatasaray sözleşmesi sona erecek oyuncularla bütçesini rahatlatacak. Kiralık futbolcular Mario Lemina, Jean Michael Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Selçuk İnan'ın ise sözleşmeleri lig bitimi sona erecek.

Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor
Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor

Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor

Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.

Fenerbahçe'ye müjde! Araplar yolları ayırıyor...
Fenerbahçe'ye müjde! Araplar yolları ayırıyor...

Fenerbahçe'ye müjde! Araplar yolları ayırıyor...

Fenerbahçe, kadrosundaki oyuncuları elden çıkarmaya hazırlanan Newcastle United'ı yakın takibe aldı. Sarı Lacivertliler, Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sağ bek Javier Manquillo'yu transfer etmek için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.