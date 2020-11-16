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aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 08:00
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Avcı kanunları: Yüksek tempo, yoğun idman

Avcı kanunları: Yüksek tempo, yoğun idman

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AKŞAM

Trabzonspor'un yeni teknik patronu Abdullah Avcı, izlediği sert antrenman programıyla milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Milli  arayı çok iyi değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yoğun bir idman programı uyguluyor. Dünü izinli geçiren Bordo-Mavililer’de Avcı bugün taktik çalışmalara başlayacak. Trabzon, 22 Kasım’daki Erzurum maçına kadar ara vermeyecek.

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