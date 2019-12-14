Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.215
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Avcı ile Ocak zirvesi

Avcı ile Ocak zirvesi

Avcı ile Ocak zirvesi

Beşiktaş, devre arasında biri kanat, bir de santrfor olmak üzere iki takviye yapmayı düşünüyor. Stoper Marcelo’nun da yeniden takıma katılması gündemde.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA, Yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Siyah-Beyazlılar, biri kanat biri de santrfor olmak üzere en az 2 isim kadrosuna katacak. Yaz kamp döneminden bu yana Beşiktaş ile antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Beşiktaş ile 4 buçuk yıllık sözleşme imzalayacak olan Hasiç’e, Siyah-Beyazlılar imza parası ödemek zorunda. Bu konu ile ilgili kısa süre içinde karar verilecek. Beşiktaş’ta Marcelo ismi yeniden gündeme geldi. Lyon taraftarı ile sorunlar yaşayan Brezilyalı stoperin, takımdan ayrılma istediğini Fransız kulübüne bildirdiği öğrenildi. Beşiktaş’ın, Marcelo için Lyon ile temasa geçmeyi düşünmediği, 32 yaşındaki oyuncunun kulübüyle yollarını ayırması durumunda transfere sıcak bakılabileceği belirtildi. Tecrübeli stoperin durumuna önümüzdeki günlerde karar verecek olan Lyon’un, Marcelo’nun ayrılmasına sıcak baktığı gelen haberler arasında.


Seren Serengil bu kez de Hadise'yi diline doladı!
Başak Dizer: Kıvanç'ı hiç kıskanmam
Ahmet Rıfat Şungar'ı çabuk unuttu! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkı
Ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!
Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
<p>Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 13:30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesinde meydana geld

Haraç Almak İçin Geldiler, Dayak Yiyip Böyle Gittiler

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İkinci S-400 anlaşması birkaç aya imzalanabilir

Türk doktordan müthiş başarı! Kansere umut olacak