Austin Rivers, babası Doc Rivers'ı oyundan attırdı

NBA'in son şampiyonu Toronto Raptors, Moda Center'da Portland Trail Blazers'a konuk oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 30 - 23 önde tamamlasa da, ikinci periyotta oyuna ortak olan son şampiyon, devreye 54 -53 üstün girmeyi başardı.

Soyunma odası dönüşünde oyunun kontrolünü elinde bulunduran Toronto, son periyotta maçın yıldızı Pascal Siakam'ın 13 sayısıyla galibiyete ulaştı.

Karşılaşmayı 114 - 106 kazanan deplasman ekibi böylece, 11'inci maçında 8'inci galibiyetini elde etti...

Toronto Raptors'ta Pascal Siakam 36, Fred VanVleet (FANFİLİİT) ise 30 sayı ile takımını galibiyete taşıyan isimler oldu.

Gecenin bir diğer önemli maçında Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı ağırladı.

Mücadeleye çok iyi başlayan Houston daha ilk periyottan farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 49 - 37'lik üstünlükle girdi.

Devre dönüşü Los Angeles Clippers biraz hareketlenme yaşasa da, geçtiğimiz yılın MVP'si James Harden, 47 sayı ürettiği gecede takımını, 102 - 93'lük galibiyete taşıdı.

Maça damga vuran olaysa, son dakikalarda yaşandı.

Rockets'in oyun kurucusu Austin Rivers, rakip takım Clippers koçu ve aynı zamanda babası olan Doc Rivers için teknik faul istedi.

Rivers, babasının hakemlerle hararetli şekilde tartıştığı esnadan el-kol hareketiyle 'teknik faul' talebinde bulundu. Hakemler daha sonra Doc Rivers’ı oyundan attı.

Austin Rivers, oyun dışı kalan babasını el sallayarak kenara gönderdi.

(TRT Spor)