Aurelien Chedjou, Adana Demirpor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı
Kulüpten yapılan açıklamada, stoper Chedjou ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ve Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor formaları giymişti.
Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyan "10 numarayı kim giyecek" sorusunun cevabı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün flaş transferi Mbwana Samatta Kanarya'da 10 numaranın yeni sahibi oldu. Fenerbahçe, Max Kruse'nin olay ayrılığından beri 10 numaralı forma boşta duruyordu.
Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Başakşehir, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertlilerin bu süreçte golü de bulunmuyor.
Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu golcüye yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret verecek. Kara Kartal, daha önce birçok kez sakatlık sorunu yaşayan yıldız futbolcuyu tam 4 saat sağlık kontrolünden geçirdi ve kontratına özel sakatlık maddesi koydu.
Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Atletico Madrid'e transfer olan eski takım arkadaşı Luis Suarez'e hitaben sosyal medya hesabındaki yazısında kulüp yönetimini eleştirdi.
MKE Ankaragücü, Emre Güral ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, kulüp başkanı Ali Koç ve yöneticilerle yemekte bir araya geldi.