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aksam.com.tr
  • 24 Mayıs 2020 Pazar 16:46
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Augsburg Schalke'yi perişan etti

Augsburg Schalke'yi perişan etti

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Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Schalke 04 seyircisiz oynanan maçta Augsburg'a 3-0 yenildi.

Almanya Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Schalke 04 ile Augsburg kozlarını paylaştı.

Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmada konuk takım Augsburg, 3-0'lık skorla kazandı.

Augsburg'un gollerini 6. dakikada Eduard Löwen, 76'da Noah Joel ile 90. dakikada Sergio Cordoba kaydetti.

Schalke'de Ozan Kabak yedek kulübesinde kalırken, Ahmed Kutucu ise 56. dakikada Suat Serdar'ın yerine oyuna dahil oldu

Alınan bu sonucun ardından Schalke 37 puanda kalırken kazanamama serisi 9 maça yükseldi. Augsburg 6 hafta sonra kazandı ve 30 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Schalke deplasmanda Düsseldorf ile karşılaşacak. Augsburg sahasında Paderborn'u konuk edecek.

(Sporx)

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