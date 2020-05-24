Augsburg Schalke'yi perişan etti

SPOR GÜNDEMİ

Mario Balotelli Galatasaray'a geliyor Mario Balotelli Galatasaray'a geliyor Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Brescia'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mario Balotelli için Brezilya ekipleri devreye girmesine rağmen Galatasaray, transferde avantajlı taraf olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe cephesinden Obradovic açıklaması Fenerbahçe cephesinden Obradovic açıklaması Fenerbahçe Beko'da genel menajer Maurizio Gherardini, Zeljko Obradovic ile Fenerbahçe arasındaki olası kontrat görüşmelerine ilişkin flaş bir açıklama yaptı ve kontrat görüşmeleri için tek şartın Fenerbahçe'nin gelecek adına sunacağı somut fikirler olduğunu aktardı.

Fatih Terim'in şampiyonluk planı belli Fatih Terim'in şampiyonluk planı belli Süper Lig'de 12 Haziran'da lig yeniden başlayacak ve şampiyonluk yarışı yeniden hız alacak. Dört takımın zirvede yer aldığı Süper Lig'de tüm takımlar hesap yaparken Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın ilginç bir avantajı var.

Başkan Çebi'den bayram kutlaması Başkan Çebi'den bayram kutlaması Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sosyal medya hesabından çektiği video ile siyah-beyazlı camianın Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Beşiktaş Dorukhan ile sözleşme uzatıyor Beşiktaş Dorukhan ile sözleşme uzatıyor Beşiktaş yönetimi, sakatlıktan dönen Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzatmak istiyor. Siyah beyazlıların, 24 yaşındaki oyuncuyla yakın zamanda görüşeceği ifade edildi.

Spor camiasından bayram mesajları Spor camiasından bayram mesajları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.