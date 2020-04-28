Audi'nin kararı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na darbe vuracak

SPOR GÜNDEMİ

Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler! Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler! Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda yüksek maaş alan yabancı futbolcularla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çebi; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic için “İndirim yapmazlarsa gitmelerini tercih ederim” dedi.

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Galatasaray transferde bombayı patlattı! Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve zirveye oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, gündemdeki 3 yıldızın en az 2'sini kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.

Burak Yılmaz o açıklaması sebebiyle özür diledi Burak Yılmaz o açıklaması sebebiyle özür diledi Geçtiğimiz gün Çin'le ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gören Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz, yaptığı açıklamayla özür diledi.