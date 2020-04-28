  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 14:39
  • |
  • 28 Nisan 2020 Salı 14:39

Audi'nin kararı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na darbe vuracak

Audi'nin kararı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na darbe vuracak

Paylaş

Dünyanın önde gelen motorsporları şampiyonalarından birisi olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), Audi'nin çekilme kararıyla büyük bir darbe yedi.

Dünyanın önde gelen araba yarışlarından olan Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), Audi’nin çekilme kararıyla birlikte büyük bir darbe yedi. 2018 yılında Mercedes’in, 2020 yılının başında da Aston Martin’in çekilme kararı almasıyla birlikte Audi de korona virüs nedeniyle, daha önce almayı planladığı kararı gözden geçirdi ve şampiyonadan çekildi. Alman firmasının aldığı bu karar sonrasında büyük bir darbe yiyen yarışların son bulabileceği konuşuluyor. Elektrikli araçlara yönelen firma, bundan sonrası için yalnızca Formula E yarışlarına odaklanacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Liverpool'un unutulmaz futbolcusu Michael Robinson yaşamını yitirdi

title

Liverpool'un stat yenileme projesine koronavirüs engeli

title

Inter'den Edinson Cavani atağı

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler!
Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler!

Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda yüksek maaş alan yabancı futbolcularla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çebi; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic için “İndirim yapmazlarsa gitmelerini tercih ederim” dedi.

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası
Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.

Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler
Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve zirveye oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, gündemdeki 3 yıldızın en az 2'sini kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.

Burak Yılmaz o açıklaması sebebiyle özür diledi
Burak Yılmaz o açıklaması sebebiyle özür diledi

Burak Yılmaz o açıklaması sebebiyle özür diledi

Geçtiğimiz gün Çin'le ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gören Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz, yaptığı açıklamayla özür diledi.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden
Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden

Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden

Galatasaray sözleşmesi sona erecek oyuncularla bütçesini rahatlatacak. Kiralık futbolcular Mario Lemina, Jean Michael Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Selçuk İnan'ın ise sözleşmeleri lig bitimi sona erecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.