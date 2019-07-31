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aksam.com.tr
  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:40
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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:40

Audi Cup'ta şampiyon Tottenham

Audi Cup'ta şampiyon Tottenham

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Audi Kupası finalinde Tottenham, Bayern Münih'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyon oldu.

Audi Kupası finalinde Bayern Münih ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi penaltı atışları sonucunda kazanan Tottenham oldu.

Tottenham, ilk yarıyı Erik Lamela'nın 19. dakikadaki golüyle önde kapattı.

Christian Eriksen, 59. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Bayern Münih, 61. dakikada Jan Fiete Arp ile farkı 1'e indirdi. Alphonso Davies, 82. dakikada maça eşitliği getirdi.

90 dakikanın 2-2 sona ermesinin ardından penaltı atışları sonucunda kazanan Tottenham oldu. İngiliz ekibi 7 penaltının 6'sını değerlendirirken, Bayern Münih 5 penaltıda isabet bulabildi.

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