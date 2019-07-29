Audi Cup 2019 hangi kanalda, ne zaman? Bayern Münih- Fenerbahçe Audi Cup maçı saat kaçta?

Audi Cup 2019 yılında da büyük bir coşku ile bekleniyor. Bayern Münih- Fenerbahçe Audi Cup maçı ne zaman, saat kaçta? Futbolseverler karşılaşmalar için nefesletini tuttular. Audi Cup bu yıl Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da yapılacak. Fenerbahçe'nin de yer alacağı kupada Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham bulunuyor. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına ve detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

“Audi Cup 2019 hangi kanalda, ne zaman?” soruları Bayern Münih- Fenerbahçe Audi Cup maçını bekleyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Audi Cup için nefesler tutuldu. Futbolseverler karşılaşmaları heyecanla beklemeye başladılar. Audi Cup bu yıl Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da yapılacak. Fenerbahçe'nin de yer alacağı kupada Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham bulunuyor. Audi Cup ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilir, güncek açıklamaları takip edebilirsiniz.

AUDİ CUP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da 30-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Audi Cup öncesi heyecan artıyor. Fenerbahçe'nin de yer alacağı kupada Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham yer alıyor.

30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan Audi Cup maçları, Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek. 30 Temmuz tarihinde 19.00'da Real Madrid-Tottenham, 21.30'da ise Bayern Münih-Fenerbahçe maçları izleyicilerle buluşacak.

Üçüncülük ve final maçı ise 31 Temmuz tarihinde oynanacak.

AUDİ CUP HANGİ KANALDAN İZLENECEK?

Audi Cup D-Smart’tan izlenebilecek.

Son yıllarda sezon öncesinde yapılan en prestijli turnuvalardan biri olarak gösterilen organizasyonla ilgili ilginç detaylar öne çıkıyor.

Transfermarkt verilerinin kullanıldığı organizasyonun son tanıtımında kadro değerleri ve oynayacak futbolcular adeta bir Şampiyonlar Ligi havası yaratıyor.

Buna göre, Real Madrid son Eden Hazard transferi sonrası oluşan 1 milyar 30 milyon euroluk mevcut kadrosu, 757.2 milyon euro ile Bayern Münih kadrosu ve son Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham'ın 882 milyon euroluk kadro değerleri ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe ise 80 milyon euro değerli kadrosuyla en arkada geliyor. Sarı-lacivertlilerde en değerli isim olarak 12 milyon euro ile Max Kruse gösteriliyor. Real Madrid'de Eden Hazard ve Tottenham'dan Kane 150 milyon euro gösterilen değeriyle en çok sivrilen isim oldu.

Audi Cup öncesi Transfermarkt değerleriyle bir ilk 11 hazırlandı. Buna göre de oluşturulan ilk 11'de Fenerbahçeli futbolcu olmaması dikkat çekti. En değerli oyunculardan oluşan 11'de 4 Tottenham'lı, 4 Bayern Münih'li ve 3 Real Madrid'li yer aldı.

İşte Audi Cup'ın en değerli 11'i: Courtois (55 milyon euro-R.Madrid), Kimmich (70 milyon euro-B.Münih), Süle (60 milyon euro, B.Münih), Varane (70 milyon euro, R.Madrid), Hernandez (70 milyon euro, B.Münih), Thiago (70 milyon euro, B.Münih), Eriksen (100 milyon euro, Tottenham), D.Alli (90 milyon euro, Tottenham), Hazard (150 milyon euro, R.Madrid), M.Son (80 milyon euro, Tottenham), Kane (150 milyon euro, Tottenham)

AUDİ CUP NEDİR?

Audi Cup, Alman kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı ve Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahnelenen dört takımın yer aldığı iki günlük bir sezon öncesi futbol turnuvasıdır.

Audi Kupası geleneği tam 10 yıl önce, Audi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2009 yılında başladı. Kupa, o zamandan beri Avrupa'nın en prestijli ve yüksek vasıflı hazırlık turnuvalarından biri olarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi 6'ıncısı düzenlenecek turnuvayı şimdiye kadar Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.