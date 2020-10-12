Atletizmde birinci İstanbul

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara'nın ardından en çok kürsü gören üçüncü şehrin Bursa olduğu ifade edildi.
Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ile beş ayrı noktadaki Bölgesel 18 Yaş Altı Birinciliği'nin tek klasmanda birleştirilen genel sıralaması baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre, ilk üçe giren atletlerin bölge dağılımında İstanbul, Ankara ve Bursa ilk üç sırayı aldı.
Geçmiş yıllara oranla şampiyon sayısını artıran Bursa şehri, basamak değer sıralamasına göre başkent Ankara'nın gerisinde kalsa da 36 kürsü ile toplamda ikinci oldu.
Atletizmin önemli merkezlerinden olan İzmir 25 kürsü ile dördüncü sırada yer alırken, bir başka önemli bölge olan Mersin ise ancak bir şampiyon (Mikdat Sevler) çıkararak listede 23. sıraya geriledi.
Adana'nın yedi, Gaziantep'in altı Türkiye şampiyonu çıkardığı 2020 sezonunda, Sakarya, Tokat ve Trabzon bölgesi atletleri de dikkat çeken başarılara imza attılar.
İlk 10'da yer alan bir diğer şehir ise dört şampiyonluğu bölgesine götüren Van oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Isimat Mirin, Douglas, Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Umut Nayir'i kadro dışı bırakmıştı. 48 yaşındaki antrenörün söz konusu isimleri neden kadro dışı bıraktığına dair yönetime sunduğu rapor ise ortaya çıktı.
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Son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun bu durumunun sebebi belli oldu. 850 bin euroluk maaşından memnun olmayan ve zam bekleyen başarılı savunmacının ücretinin aksine yüzde 15 indirimli şekilde yatırılması oyuncuyu çok rahatsız etti.
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Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.