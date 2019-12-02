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Atletico'yu Messi yaktı

Atletico'yu Messi yaktı

La Liga'da Atletico Madrid ile Barcelona, Wanda Metropolitano'da karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde sahneye Lionel Messi çıktı ve Barcelona'yı öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise Luis Suarez oldu.

Kalan kısa sürede gol olmadı ve Barcelona, Atletico Madrid'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Aletico Madrid ise 25 puanda kaldı.


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