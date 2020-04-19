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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 08:00
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 01:02

Atleticolular yüzde 80 'El Tigre' dedi

Atleticolular yüzde 80 'El Tigre' dedi

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Mundo Deportivo, ‘117 yıllık Atletico Madrid tarihinin en iyi golcüsü kim?' diye bir anket başlattı…

AKŞAM

Ankette Fernando Torres, Sergio Agüero, Diego Costa, Hugo Sanchez, Jose Garate, David Villa, Christian Vieri, Diego Forlan, Antoine Griezmann ve Radamel Falcao yer aldı. El Tigre oyların %80’ini alarak Atletico Madrid’in gelmiş geçmiş en iyi golcüsü olarak göstertildi.

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Galatasaray'da forvet hattı sil baştan: Falcao, Gomis, Carlos Eduardo...

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Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu

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Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme

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Yıldız futbolcudan itiraf: 'Korona olabilirim'
Yıldız futbolcudan itiraf: 'Korona olabilirim'

Yıldız futbolcudan itiraf: 'Korona olabilirim'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, ailecek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış olabileceklerini söyledi.

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Ersun Yanal'dan Galatasaray yorumu: ‘UEFA Kupası...‘
Ersun Yanal'dan Galatasaray yorumu: ‘UEFA Kupası...‘

Ersun Yanal'dan Galatasaray yorumu: ‘UEFA Kupası...‘

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yanal, "Fenerbahçe için 'Sivil Toplum Örgütü' deyince beni insanlar tiye alıyordu ancak aslında bütün spor kulüpleri birer sivil toplum örgütü ve Fenerbahçe bu sivil toplum örgütleri arasında en büyüğü. Sivil toplum örgütü toplumun sağlıklı kalması için çalışmalar yapmaktır. Bütün kademelerde yer alan sivil toplum örgütlerinin çocuklarımıza yatırım yapması gerekiyor. Genç futbolcuların, sporcuların gelişimi için bu önemli" dedi.
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