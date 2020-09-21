Atletico Madrid'in Luis Suarez transferi için gözler Fenerbahçe-Diego Costa flörtünde

Atletico Madrid, uzun zamandır süren Luis Suarez hayalini gerçekleştirmenin eşiğinde. Madrid ekibi, Barcelona'dan ayrılması kesinleşen Suarez'i bu yaz kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun Juventus'a transferinin yatması sonrası Atletico Madrid için bir ümit doğmuş durumda.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Mundo Deportivo'nun haberine göre nitekim Atletico Madrid'in, Luis Suarez ile bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.
Suarez tarafında tek engelin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala kendisiyle yollarını ayırmak isteyen Barcelona'dan kalan ücretini de almayı talep etmesi olarak gösteriliyor. Barcelona ise Suarez'i takımdan göndermek istese de oyuncuyu serbest bırakmaya yanaşmıyor.
ATLETICO, SUAREZ İÇİN DIEGO COSTA’YI GÖNDERMEK İSTİYOR
Atletico Madrid tarafında ise transfere hazırlık kapsamında en önemli noktanın Diego Costa'nın maliyetinden kurtulmak olduğu aktarılmakta. Costa'nın maliyetine ilişkin noktada da gözler Fenerbahçe'ye dönüyor.
GÖZLER FENERBAHÇE’YE ÇEVRİLDİ
Mundo Deportivo, takımdan ayrılması istenen Diego Costa için henüz resmi bir talep olmasa da Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsediyor.
Fenerbahçe'den henüz bir resmi girişim yapılmamış olsa da Costa'nın takımdan ayrılması noktasında en önemli çözüm adayı olarak Fenerbahçe gösteriliyor.
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