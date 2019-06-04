Atletico Madrid'den Eljif Elmas için 14 milyon Euro!

AKŞAM

ELJİF Elmas savaşının kazananı Atletico Madrid olabilir. İspanyol devi, Simeone’nin arzuladığı genç iskeleti kurmak için orta sahaya Eljif Elmas’ı düşündü. Tottenham, Lazio, Inter, Dortmund gibi takımlarla anılan 19 yaşındaki Makedon orta saha için ilk resmi temas Atletico Madrid’den olacak. İspanyol kulübünün yönetimi, yeni sezon transferleri için yaptığı toplantıda Eljif için 14 milyon euroluk bir teklif yapmaya karar verdi.

SONRADAN SATIŞ PAYI OLACAK

Eljif Elmas için 20 milyon euro civarında bir bedel belirleyen Fenerbahçe, oyuncusunu kesinlikle sonraki satıştan pay maddesiyle göndermek istiyor. Atletico Madrid’in, bu talep karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu. Son yıllarda transfer ettiği tüm gençleri parlatan Atletico Madrid, Fenerbahçe ve Eljif Elmas için en cazip kulüp gibi gözüküyor. Sezonun bitimine doğru performansını katlayan genç yetenek, F.Bahçe’de en çok piyasası olan oyuncu.

SADECE 180 BiN EUROYA ALINDI

Bu sezon Phillip Cocu döneminde, ilk 11’e hızlıca monte edilen Eljif, 2017’de Makedon ekibi Rabotnicki’den 180 bin euroya transfer edildi. Aykut Kocaman’la devam edilmemesinin en önemli etkenlerinden biri de Eljif’ti. Kocaman, “Sanki şapkadan tavşandan çıkartacak da oynatmıyorum” diyerek, bir bakıma da sonunu hazırlamıştı. Şimdilerde Fenerbahçe’nin gözbebeği olan Eljif’e kalması halinde, daha fazla sorumluluk verilecek.