  • $5,8347
  • 6,5652
  • 248.418
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
04 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:00

Atletico Madrid'den Eljif Elmas için 14 milyon Euro!

Atletico Madrid'den Eljif Elmas için 14 milyon Euro!

Eljif’in geleceğini parlak gören İspanyol temsilcisi, Makedon orta saha için adı geçen takımlara transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid, F.Bahçe’ye 14 milyon euroluk bir teklifte bulunacak.

AKŞAM

ELJİF Elmas savaşının kazananı Atletico Madrid olabilir. İspanyol devi, Simeone’nin arzuladığı genç iskeleti kurmak için orta sahaya Eljif Elmas’ı düşündü. Tottenham, Lazio, Inter, Dortmund gibi takımlarla anılan 19 yaşındaki Makedon orta saha için ilk resmi temas Atletico Madrid’den olacak. İspanyol kulübünün yönetimi, yeni sezon transferleri için yaptığı toplantıda Eljif için 14 milyon euroluk bir teklif yapmaya karar verdi.

SONRADAN SATIŞ PAYI OLACAK

Eljif Elmas için 20 milyon euro civarında bir bedel belirleyen Fenerbahçe, oyuncusunu kesinlikle sonraki satıştan pay maddesiyle göndermek istiyor. Atletico Madrid’in, bu talep karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu. Son yıllarda transfer ettiği tüm gençleri parlatan Atletico Madrid, Fenerbahçe ve Eljif Elmas için en cazip kulüp gibi gözüküyor. Sezonun bitimine doğru performansını katlayan genç yetenek, F.Bahçe’de en çok piyasası olan oyuncu.

SADECE 180 BiN EUROYA ALINDI

Bu sezon Phillip Cocu döneminde, ilk 11’e hızlıca monte edilen Eljif, 2017’de Makedon ekibi Rabotnicki’den 180 bin euroya transfer edildi. Aykut Kocaman’la devam edilmemesinin en önemli etkenlerinden biri de Eljif’ti. Kocaman, “Sanki şapkadan tavşandan çıkartacak da oynatmıyorum” diyerek, bir bakıma da sonunu hazırlamıştı. Şimdilerde Fenerbahçe’nin gözbebeği olan Eljif’e kalması halinde, daha fazla sorumluluk verilecek. 

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

<p>Ramazan´da edinilen dinlenmiş ve sağlıklı vücudu bayram sofralarında sekteye uğratmayın. Tüm öğün

Bayram Sofralarında Hangi Besinler Olmalı? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bayram namazı saat kaçta? İşte il il 2019 Bayram namazı saatleri

Bayram mesaisinde feci ölüm!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.