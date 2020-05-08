Atletico Madrid'de koronavirüs şoku

Atletico Madrid'in Brezilyalı sol beki Renan Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
AS gazetesinde yer alan haberlere göre; Renan Lodi'nin mart başında da koronavirüs semptompları vardı. Kulüp 2 hafta boyunca oyuncuya izole olması gerektiğini söyledi. Lodi, o günlerden sonra bir kez daha geçtiğimiz cuma günü semptomlar gösterdi. Tekrar teste giren Lodi'nin bu kez koronavirüs testi pozitif çıktı.
Brezilyalı oyuncu, 10 gün boyunca izole olduktan sonra tekrar test yaptıracak. Ardından takım antrenmanlarına çıkacak.
Renan Lodi'nin her iki şüpheli günlerinde de grip olduğu düşüncesine kapılmıştı.
(Sporx)
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