Atletico Madrid'de Jose Maria Gimenez'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım ve teknik ekibe dün Kovid-19 testi yapıldığı ve 25 yaşındaki Gimenez'in test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Uruguaylı futbolcunun evinde karantinaya alındığı ve La Liga protokolleri gereği takımın bir sonraki antrenmanının bireysel olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.
Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi ve oyuncu bu teklifi kabul etti ancak genç yıldız adayının menajerinin, “İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor, seni Avrupa'da oynayacağın bir takıma götüreceğim” dediği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesi de koymak istedi ancak oyuncunun menajeri buna da karşı çıktı.
Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
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Uzun süredir Diego Perotti transferi için Roma ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye şok tavır! İtalyan devi, 32 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu için Sarı-Lacivertlilerden 3 milyon euro bonservis talep etti ve Fenerbahçe'nin indirim talebini kesin bir dille reddetti. Serie A ekibinin bu tavrının ardından ise Vedat Muriqi çıktı. Kanarya, Kosovalı golcüyle ilgilenen başkent ekibinin indirim talebine cevap vermemiş, oyuncuyu Lazio'ya satmıştı.
Süper Lig'de sezonun 3'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe, transferde önemli bir hamle gerçekleştiriyor.
Forvet transferi için Aboubakar'la görüşen Beşiktaş, Portekiz ekibi Porto'nun transfere onay vermesi halinde Aboubakar'ı bu gece İstanbul'a getirecek.