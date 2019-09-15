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  3. Atletico Madrid ve Manchester United, Vedat Muriqi için Alanyaspor maçına gözlemci gönderiyor

Atletico Madrid ve Manchester United, Vedat Muriqi için Alanyaspor maçına gözlemci gönderiyor

Atletico Madrid ve Manchester United, Vedat Muriqi için Alanyaspor maçına gözlemci gönderiyor

F.Bahçe’nin sezona fırtına gibi başlayan 25 yaşındaki Kosovalı forveti, dev kulüplerin dikkatini çekti. İspanyol ve İngiliz medyası, Atletico Madrid ile ManU’nun Muriç’i izlemek için Alanya maçına ekip göndereceğini yazdı.

Fenerbahçe'nin sezona iyi bir başlangıç yapan yeni transferi Vedat Muriç, Avrupa’nın gündeminde. Süper Lig’de Gazişehir ve Başakşehir ağlarını havalandırdıktan sonra Kosova Milli Takımı’nın Çekya ve İngiltere ile Euro 2020 elemelerinde oynadığı karşılaşmalarında 2 gol atıp, 2 de asist yapan 25 yaşındaki oyuncu için 2 iddia ortaya atıldı.

TEMSİLCİ GÖNDERECEKLER

The Guardian Gazetesi’nin “Manchester United, İngiltere karşısında 1 gol, 2 asistle oynayan Vedat Muriç için harekete geçme kararı aldı” iddiasında bulunurken, Marca ve AS da, “Atletico Madrid, Fenerbahçe’nin sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Muriç için Türkiye’ye temsilci göndereceğini” ileri sürdü.

26 MAÇTA 17 GOL ATTI

İngiliz ve İspanyol medyasındaki haberlerde, her iki kulübün sezon başından beri ortaya koyduğu performansla ses getiren Vedat Muriç’i socout’ları aracılığı ile yarınki Alanya mücadelesinde yakın takibe alacağına dikkat çekilirken, “2019’da yılında 26 maçta 17 gol atan Kosovalı, Avrupa devlerinin radarında” yorumlarına yer verildi.

(Star)

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