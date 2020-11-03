  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 15:47
  • |
  • Son Güncelleme:

Atletico Madrid, Valencia'dan Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna kattı

Atletico Madrid, Valencia'dan Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna kattı

Paylaş

İspanya'nın Atletico Madrid takımı, Valencia'da forma giyen Geoffrey Kondogbia'yı transfer etti.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kondogbia ile 2020-2021 sezonu dahil 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İspanyol basınında, Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olan ve aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da bulunan Kondogbia'nın transfer için Atletico Madrid'in Valencia'ya yaklaşık 15 milyon avro ödeyeceği iddia edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden
Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden

Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden

Ozan Kabak resmen açıklandı! Transfer...
Ozan Kabak resmen açıklandı! Transfer...

Ozan Kabak resmen açıklandı! Transfer...

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı
Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı
Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı

Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Dünya yıldızı Remy çıktığı 7 maçta attığı 6 golle lige şimdiden damgasını vurdu. Süper Lig devinde ise Remy pişmanlığı yaşanıyor.

Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi
Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi

Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi

Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.

Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim
Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim

Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2
Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2

Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2

İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.

Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'u açıkladı
Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'u açıkladı

Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'u açıkladı

Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.