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  3. Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio scoutları Vedat Muriqi için rapor hazırlayacak!

Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio scoutları Vedat Muriqi için rapor hazırlayacak!

Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio scoutları Vedat Muriqi için rapor hazırlayacak!

Avrupa’nın devlerini peşine takan Vedat Muriç, bugün Kosova Milli Takımı formasıyla yeniden sahne alıyor. 90 dakikayı Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio gözlemcilerin takip edeceği öğrenildi.

Avrupa’nın devlerini peşine takan Vedat Muriç, bugün Kosova Milli Takımı formasıyla yeniden sahne alıyor. Rakip Karadağ. Fadil Vokkri Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio’dan gözlemcilerin olacağı öğrenildi.

Muriç, elemelerde Kosova’nın oynadığı 5 maçta 3 gol atıp 1 asist yaparak ülkesini ilk 2 yarışının içinde tuttu.

(Fanatik)

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