Atletico Madrid Osasuna'ya patladı!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Atletico Madrid ile Osasuna karşı karşıya geldi.
Estadio El Sadar'da oynana maçı Atletico Madrid 5-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Joao Felix'in golüyle ilk yarı Atletico Madrid üstünlüğü ile geçildi. İjinci yarıda vites yükselten Diego Simeone'nin öğrencileri 56. dakikada Felix ile farkı ikiye çıkardı. 79'da Llorente farkı üçe, 82'de ise Morata farkı dörde çıkaran isimler oldu. 88. dakikada Yannick Carrasco ise skoru 5-0 yaparak son sözü söyledi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid 49 puana yükselerek önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi vizesi alma hedefini devam ettirdi. Osasuna ise 35 puanda kaldı.
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