Atletico Madrid, Liverpool'u tek golle mağlup etti

4. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Fabinho'dan seken topu önünde bulan kaptan Saul Niguez, kale önünde gelen fırsatı geri çevirmeyerek takımını öne geçiren isim oldu: 1-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi Atletico Madrid, rövanş öncesinde avantajı cebine koyarak sahadan ayrıldı.
Liverpool'un 4 maç sonra kalesinde gol görmesi ve bu karşılaşma özelinde 90 dakika boyunca rakip kaleye isabetli şut çekmeyi başaramaması, mücadelenin öne çıkan istatistiklerinin başındaydı.
Atletico Madrid'in, Saul Niguez ile gol bulduğu 46 maçın hiçbirini kaybetmemesi de bir diğer dikkat çekici detay olarak kayıtlara geçti.
Çeyrek finalisti belirleyecek olan eşleşmenin ikinci maçı 11 Mart Çarşamba günü saat 23:00'da Anfield'da oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında son şampiyon Liverpool'u Wanda Metropolitano'da konuk eden Atletico Madrid, maçın henüz başında bulduğu golle galibiyete uzanarak üst tur için avantajlı konuma geçti.
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