Atletico Madrid, Liverpool'u tek golle mağlup etti

SPOR GÜNDEMİ

Liverpool'u onlar durdurdu! Liverpool'u onlar durdurdu! UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında son şampiyon Liverpool'u Wanda Metropolitano'da konuk eden Atletico Madrid, maçın henüz başında bulduğu golle galibiyete uzanarak üst tur için avantajlı konuma geçti.

TFF'den kulüpler ve yöneticilere 'Etik Kurul' uyarısı TFF'den kulüpler ve yöneticilere 'Etik Kurul' uyarısı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüpler ile kulüp yöneticilerinin ve mensuplarının, Futbol Disiplin Talimatı kapsamında disiplin ihlali olarak değerlendirilmeyen açıklamaları hakkında Etik Kurulu Talimatı kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan, Göztepe maçı için yeni hamle Beşiktaş'tan, Göztepe maçı için yeni hamle Beşiktaş, Göztepekarşılaşmasında kural hatası yapıldığını yineledi ve maç raporundaki ifadeler üzerine maçın hakem ekibinin Etik Kurulu'na sevk edilmesi için TFF'ye yazılı başvuru yaptıklarını açıkladı.

Derbide olacak mı? Açıklama... Derbide olacak mı? Açıklama... Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği açılışında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kapı'ya dev talip Mustafa Kapı'ya dev talip Fransız basınına göre Barcelona, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini geri çeviren Mustafa Kapı'yı transfer hedefine aldı.

Ali Koç'un gizli planı ortaya çıktı! Ersun Yanal yerine o geliyor... Ali Koç'un gizli planı ortaya çıktı! Ersun Yanal yerine o geliyor... Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında yabancı hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertliler kısa bir süre önce B.Münih’ten ayrılan Niko Kovac’la görüşüyor. Hırvat teknik adamın bir yardımcısının F.Bahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı, Ersun Yanal'ın gitmesi halinde hemen düğmeye basılacağı öğrenildi.