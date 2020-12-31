Atletico Madrid ligde fırtınalar estirmeye devam ediyor

La Liga'da Atletico Madrid başkent derbisinde Getafe'yi ağırladı.
Luis Suarez'in 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Diego Simeone'nin ekibi karşılaşmadan tek gollü galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid 35 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Getafe ise 17 puanda kaldı.
Luis Suarez ise bu sezon La Liga'da 11 maçta 8 gole ulaştı.
Serie B ekiplerinden Monza'ya transfer olan Mario Balotelli çıktığı ilk maçta gol attı.
Son dakika Galatasaray haberi: Atletico Madrid'le sözleşmesini fesheden ve başta Galatasaray olmak üzere bir çok takımın radarına giren dünyaca ünlü golcü Diego Costa için Galatasaray adına flaş bir gelişme yaşandı.
THY EuroLeague'in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Asvel'i 81-59'luk skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Tottenham-Fulham karşılaşması, konuk ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
20 Ocak'ta yapılacak olan Barcelona başkanlık seçimlerinde Emili Rousaud, seçilmesi halinde Erling Haaland'ı transfer edeceğini ve ön anlaşma yaptıklarını açıkladı.
Transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kayserispor'dan ayrılan ve Galatasaray'ın gündeminde olan Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibi transferi resmen duyurdu.