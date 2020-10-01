Atletico Madrid Kalinic için son dakikayı bekliyor

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği golcü Kalinic’in kulübü Atletico Madrid son dakikaya kadar bekleme kararı aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki Hırvat golcü için masada iki teklif var. Beşiktaş ve Roma’nın istediği oyuncunun satışı konusunda kulübü Atletico Madrid ise taktik gereği son dakikaya kadar bekleyip, yüksek bonservis ücreti almayı planlıyor.
KİRALIK DEĞİL, SATILIK
Luis Suarez’le forvet bölgesini takviye eden Atletico’nun Diego Costa ve Kalinic ikilisini kesinlikle elden çıkartmayı düşündüğü de belirtilen haberde, “Atletico müzakereleri sıcak tutarak daha yüksek bir bonservis için elini güçlendirmek istiyor. Bu durum oyuncunun maliyetindeki zararı mümkün olduğu kadar azaltmaya yarayacak” denildi. Tecrübeli golcünün Atletico Madrid’le olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. İspanyol kulübü o yüzden kiralama değil, satış yoluna gitmek istiyor.
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