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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 08:00
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Atletico Madrid Kalinic için son dakikayı bekliyor

Atletico Madrid Kalinic için son dakikayı bekliyor

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AKŞAM

A.Madrid'in golcüsü için masada iki teklif var. Beşiktaş ve Roma'nın talip olduğu Hırvat santrfordan daha yüksek bir bonservis bedeli almak isteyen İspanyol ekibi son dakikaya kadar bekliyor.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği golcü Kalinic’in kulübü Atletico Madrid son dakikaya kadar bekleme kararı aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki Hırvat golcü için masada iki teklif var. Beşiktaş ve Roma’nın istediği oyuncunun satışı konusunda kulübü Atletico Madrid ise taktik gereği son dakikaya kadar bekleyip, yüksek bonservis ücreti almayı planlıyor. 

KİRALIK DEĞİL, SATILIK

Luis Suarez’le forvet bölgesini takviye eden Atletico’nun Diego Costa ve Kalinic ikilisini kesinlikle elden çıkartmayı düşündüğü de belirtilen haberde, “Atletico müzakereleri sıcak tutarak daha yüksek bir bonservis için elini güçlendirmek istiyor. Bu durum oyuncunun maliyetindeki zararı mümkün olduğu kadar azaltmaya yarayacak” denildi. Tecrübeli golcünün Atletico Madrid’le olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. İspanyol kulübü o yüzden kiralama değil, satış yoluna gitmek istiyor.

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