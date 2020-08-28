Atletico Madrid ile Nikola Kalinic zirvesi

İspanyol basını Beşiktaş'ın Atletico Madrid'le golcü Kalinic'in transferi için görüştüğünü duyurdu. Atletico'nun da kadrosunda düşünmediği golcü geçen sezon kiralık oynadığı Roma'da 19 maçta 5 gol atıp, 2 de asist yaptı.

AKŞAM



PAOK yenilgisinin ardından forvet takviyesi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, geçen sezon Roma’da kiralık oynayan Nikola Kalinic’in transferi konusunda temaslarını sürdürüyor. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid’le, Beşiktaş arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini bildiren es.besoccer.com, oyuncunun da Madrid’ten ayrılmak için istekli olduğunu vurguladı. Haberde şu ifadelere yer verildi: “Atletico yönetimi koronavirüs nedeniyle zor bir dönemle karşı karşıya olduğunu hesaba katarak gidiş ve gelişleri bir an önce netleştirmek istiyor.

İLK 11 İSTİYOR

Gidecek oyunculardan biri de Kalinic ve neredeyse kadroda yer alma şansı hiç yok. Onun için kendisine ayrılma izni verilecek. O da kendisini önemli hissettirecek bir takım arıyor ve bu konuda Beşiktaş devrede.”