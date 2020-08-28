Atletico Madrid ile Nikola Kalinic zirvesi

AKŞAM
PAOK yenilgisinin ardından forvet takviyesi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, geçen sezon Roma’da kiralık oynayan Nikola Kalinic’in transferi konusunda temaslarını sürdürüyor. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid’le, Beşiktaş arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini bildiren es.besoccer.com, oyuncunun da Madrid’ten ayrılmak için istekli olduğunu vurguladı. Haberde şu ifadelere yer verildi: “Atletico yönetimi koronavirüs nedeniyle zor bir dönemle karşı karşıya olduğunu hesaba katarak gidiş ve gelişleri bir an önce netleştirmek istiyor.
İLK 11 İSTİYOR
Gidecek oyunculardan biri de Kalinic ve neredeyse kadroda yer alma şansı hiç yok. Onun için kendisine ayrılma izni verilecek. O da kendisini önemli hissettirecek bir takım arıyor ve bu konuda Beşiktaş devrede.”
Yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kolombiyalı gazeteci Juan Carlos Pamo da transferle ilgili “Kesin olarak teyit ettik. Galatasaray, Oscar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı.
Trabzonspor'un Nijeryalı sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. 31 yaşındaki futbolcu, ‘Fenerbahçe'den sana bir teklif geldi mi?' sorusuna, “Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum” dedi ancak “Eğer ayrılacaksam Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”
Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.