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aksam.com.tr
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 07:56
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 07:56

Atletico Madrid geri düştü ama 3 golle kazanmasını bildi

Atletico Madrid geri düştü ama 3 golle kazanmasını bildi

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Atletico Madrid, sahasında konuk ettiği Villarreal'i geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etmeyi başardı.

La Liga 25. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti.

Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Maçta 16. dakikada Paco Alcacer ile yenik duruma düşen Atletico, devrei Correa'nın 40. dakikada attığı golle berabere tamamladı.

İkinci yarıda vites yükselten Atletico, Joao Felix'in oyuna girmesinin ardından tempo kazandı ve 64'te Koke'nin golüyle öne geçti. Koke'nin asistinde bu kez Felix topu ağlara göndererek maçın skorunı takibini sürdürdü.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 43 puana yükseldi ve ikinci Real Madrid'in 10 puan gerisinde 3. sırada haftayı kapattı. Villarreal ise 38 puanda kalarak 7. sırada 25. haftayı noktaladı.

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