Atletico Madrid geri düştü ama 3 golle kazanmasını bildi

La Liga 25. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid sahasında Villarreal'i konuk etti.
Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Maçta 16. dakikada Paco Alcacer ile yenik duruma düşen Atletico, devrei Correa'nın 40. dakikada attığı golle berabere tamamladı.
İkinci yarıda vites yükselten Atletico, Joao Felix'in oyuna girmesinin ardından tempo kazandı ve 64'te Koke'nin golüyle öne geçti. Koke'nin asistinde bu kez Felix topu ağlara göndererek maçın skorunı takibini sürdürdü.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid 43 puana yükseldi ve ikinci Real Madrid'in 10 puan gerisinde 3. sırada haftayı kapattı. Villarreal ise 38 puanda kalarak 7. sırada 25. haftayı noktaladı.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın 21 yıl sonra gelen Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.
Son 4 haftada 11 puan kaybeden F.Bahçe’de Ersun Yanal’la yola devam edilmeyecek...
GLAATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bilindiği üzere maçlara genellikle takım elbiseyle çıkıyordu.
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray, bu zafere tam 7 bin 368 gün sonra ulaşabildi.
KADIKÖY’DE skoru G.Saray adına 1-1’e getiren golü atan 33 yaşındaki oyuncu Ryan Donk’un Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu.