Atletico Madrid, bireysel antrenmanlara başladı

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Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 2 kişide... Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 2 kişide... Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'de anlaşma tamam! İmzaya geliyor... Fenerbahçe'de anlaşma tamam! İmzaya geliyor... Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.

Fenerbahçe'den açıklama geldi Fenerbahçe'den açıklama geldi Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a mesaj Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a mesaj Süper Lig kulüpleri, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

Yeni 'İlyas' kameralara yakalandı Yeni &‘İlyas&‘ kameralara yakalandı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin dizi versiyonu 'Kırmızı Eşarp'ta, Kadir İnanır'ın canlandırdığı 'İlyas' rolünü 35 yıl sonra oynayacak olan Seçkin Özdemir, Cihangir'de objektiflere takıldı.

Beşiktaş'ta korona sonrası iptal kararı Beşiktaş'ta korona sonrası iptal kararı Bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüse rastlanan Beşiktaş, Pazartesi günü yapılacak antrenmanı iptal etti.