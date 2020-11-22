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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 09:33
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Atletico Madrid Barcelona'yı devirmeyi başardı

Atletico Madrid Barcelona'yı devirmeyi başardı

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Atletico Madrid, La Liga'nın 10. haftasında Barcelona'yı sahasında 1-0 mağlup ederek maç eksiğiyle liderliğe yükseldi.

La Liga'nın 10. hafta maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 1-0 kazanarak maç eksiğiyle zirveye yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ermek üzereyken 45+3. dakikada Yannick Carrasco Atletico Madrid'i öne geçirmeyi başardı. İkinci yarıda Barcelona oyuna ortak olmak istede de bu isteğinde başarılı olamadı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde deneyimli savunmacı Pique ciddi bir sakatlık geçirerek maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico Madrid sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Barcelona bu sezon 2. kez bir maçta gol atamadı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid maç eksiği ile 20 puana ulaşarak liderliğe yükseldi. Barcelona ise istikrarsız tutumunu sürdürerek 11 puanda kaldı.

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