Atletico Madrid 3 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı

La Liga 23. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Granada karşı karşıya geldi.
Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 1-0 kazanarak üç puana uzandı.
Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren tek golü 6. dakikada Correa kaydetti. Simeone'nin öğrencileri 3 maçlık aranın ardından ligde galibiyete uzanarak zirve yarışının içinde olmak için önemli bir adım attı.
Öte yandan Granada da ise İsmail Köybaşı 90 dakika sahada kaldı ve 90. dakikada sarı kart gördü.
Atletico bu sonuçla 39 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya kadar tırmandı.
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