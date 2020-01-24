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aksam.com.tr
  • 24 Ocak 2020 Cuma 08:13
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  • 24 Ocak 2020 Cuma 08:13

Atletico Madrid 3. Lig takımına elenerek kupaya veda etti

Atletico Madrid 3. Lig takımına elenerek kupaya veda etti

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İspanya futbol Kral Kupası 3. turunda deplasmanda 3. lig takımlarından Cultural Leonesa'ya 2-1 yenilen Atletico Madrid elendi.

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan 3. tur müsabakalarında sürpriz sonuçlar çıktı.

Kupanın en büyük sürprizini Atletico Madrid'i eleyen Cultural Leonoesa yaptı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında Benito ile (Dk. 108) golü bulan Leonesa, son 16'ya kaldı.

İspanya Süper Kupasını finalde penaltılarda Real Madrid'e kaybeden Atletico Madrid, ligde de deplasmanda Eibar'a karşı 2-0 yenilmişti.

Kral Kupası'nda diğer sürprizleri, Eibar'ı 3-1 yenerek eleyen 3. lig takımı Badajoz, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda bulunduran Celta Vigo'yu 2-1'lik skorla turnuva dışında bırakan 2. lig takımı Mirandes ve Real Betis'i penaltılarda eleyen 2. lig takımı Rayo Vallecano yaptı.

Kupada son 16 turundaki eşleşmeler cuma günü belli olacak.

(NTV Spor)

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