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  3. Atletico 1 puanı 90'da aldı

Atletico 1 puanı 90'da aldı

Atletico 1 puanı 90'da aldı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atletico Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Juventus, 48. dakikada Juan Cuadrado ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Gonzalo Higuain oldu.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Blaise Matuidi çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Atletico Madrid, 70. dakikada Stefan Savic'in kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi.

Son sözü 90. dakikada Herrera söyledi ve Atletico Madrid ile Juventus 2-2 berabere kaldı.

Atletico Madrid ikinci haftada Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. Juventus ise Bayer Leverkusen'i konuk edecek.

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