Atlatico Madrid 3 puanı 2 golle kaptı liderliğini perçinledi

La Liga'nın 15. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Real Sociedad'ı deplasmanda 2-0 yendi.

İspanya La Liga'nın 15. hafta mücadelesinde Real Sociedad ile Atletico Madrid zirve mücadelesi için karşı karşıya geldi.

Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Atletico Madrid, Hermoso'nun 49. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Oyun üstünlüğünü ele geçiren Atletico, akıllı oyunuyla 74. dakikada Llorente ile farkı ikiye çıkardı. Skoru korumasını bilen Atletico Madrid kalesinde gol de görmeyince sahadan 2-0'lık net bir skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 32 puana yükselerek Real Madrid'in 1 maç eksiğinde 3 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Real Sociedad ise 26 puanda kalarak zirve mücadelesinde ağır bir yara almış oldu.