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  3. Atınç Nukan'dan Fatih Terim'e mesaj: Seve seve Galatasaray'a gelirim hocam

Atınç Nukan'dan Fatih Terim'e mesaj: Seve seve Galatasaray'a gelirim hocam

Atınç Nukan'dan Fatih Terim'e mesaj: Seve seve Galatasaray'a gelirim hocam

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bir dönem Beşiktaş forması da giyen Atınç Nukan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'e haber göndererek bonservisinin elinde olduğunu ve Galatasaray'a gelebileceğini söyledi.

Marcao ve Luyindama'yı zorlayacak bir stoper konusunda direten Fatih Terim, Roma'dan Mert Çetin'in kiralanmasını talep etti. Fakat cevap gelmedi. Çağlar Leicester'da kaldı. Ömer, Werder Bremen'i seçti. Semih Kaya'yı Sparta Prag yeniden kiralamadı. Arayışlar devam ederken Leipzig'ten ayrılan Atınç Nukan, Terim'e mesaj gönderdi. Bonservisinin elinde olduğunu ve Galatasaray'a gelebileceğini söyledi.

(Fotomaç)

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