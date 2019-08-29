Atınç Nukan'dan Fatih Terim'e mesaj: Seve seve Galatasaray'a gelirim hocam

Marcao ve Luyindama'yı zorlayacak bir stoper konusunda direten Fatih Terim, Roma'dan Mert Çetin'in kiralanmasını talep etti. Fakat cevap gelmedi. Çağlar Leicester'da kaldı. Ömer, Werder Bremen'i seçti. Semih Kaya'yı Sparta Prag yeniden kiralamadı. Arayışlar devam ederken Leipzig'ten ayrılan Atınç Nukan, Terim'e mesaj gönderdi. Bonservisinin elinde olduğunu ve Galatasaray'a gelebileceğini söyledi.

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