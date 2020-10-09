Atınç Nukan Göztepe'de küllerinden doğdu

SPOR GÜNDEMİ

Abdurrahim Albayrak istifadan döndü Abdurrahim Albayrak istifadan döndü Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıya damgasını vurdu. Albayrak, gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tuttu, istifa kararı aldı. Ancak daha sonra bu kararından döndürüldü.

İndirimi kabul etmeyen 2 isim ortaya çıktı İndirimi kabul etmeyen 2 isim ortaya çıktı Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de devrim gibi karar Fenerbahçe'de devrim gibi karar Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.

Fatih Terim'den Beldanda'ya son bir şans Fatih Terim'den Beldanda'ya son bir şans Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da takımda kalan yıldızı planları arasına ekledi. Belhanda, defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu rolüne bürünecek.

'Fatih Terim ve Sergen Yalçın gönderilmeli' 'Fatih Terim ve Sergen Yalçın gönderilmeli' Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.