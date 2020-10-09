Atınç Nukan Göztepe'de küllerinden doğdu

Göztepe'de bu sezon en büyük transfer Atınç Nukan oldu.
Geçen sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen ancak uzun süren sakatlıkları nedeniyle sezonun son maçlarında forma şansı bulabilen 27 yaşındaki stoper bu sezon formayı kimseye bırakmıyor.
Titi'yi keserek Alpaslan ile birlikte ilk on birin değişmez ismi olan Atınç, performansıyla göz doldurdu.
Geçen sezon 1. Lig ekibi Elazığ'dan transfer edilen Alpaslan'ı vitrine çıkaran Göz- Göz bu sezon da Atınç'ı sahneye çıkardı.
Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıya damgasını vurdu. Albayrak, gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tuttu, istifa kararı aldı. Ancak daha sonra bu kararından döndürüldü.
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da takımda kalan yıldızı planları arasına ekledi. Belhanda, defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu rolüne bürünecek.
Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.