Atiba'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı

Beşiktaş’ın orta sahadaki deneyimli ismi Atiba Hutchinson bu sezon Süper Lig’deki 26. maçını Trabzonspor’a karşı oynadı.

Kanadalı oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha otomatik olarak uzadığı öğrenildi. 26 lig maçında görev yapan Atiba’nın sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunun devreye girdiği ve 36 yaşındaki oyuncunun bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyeceği ifade edildi.