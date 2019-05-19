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  3. Atiba'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı

Atiba'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı

Atiba'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı

Beşiktaş'ta Atiba'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha otomatik olarak uzadığı öğrenildi.

Beşiktaş’ın orta sahadaki deneyimli ismi Atiba Hutchinson bu sezon Süper Lig’deki  26. maçını Trabzonspor’a karşı oynadı.

Kanadalı oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha otomatik olarak uzadığı öğrenildi. 26 lig maçında görev yapan Atiba’nın sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunun devreye girdiği ve 36 yaşındaki oyuncunun bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyeceği ifade edildi.

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