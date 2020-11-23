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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:28
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Atiba'nın bilinmeyenleri ortaya çıktı

Atiba'nın bilinmeyenleri ortaya çıktı

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Hürriyet

Atiba Hutchinson astım hastası olduğu için kendisine çok iyi bakıyor. Tamamen organik gıdalarla besleniyor. Süt, yumurta, et ve tavuk gibi gıdaları köylerden satın alıyor. Düzenli yaşıyor ve gece hayatı yok.

Beşiktaş, son şampiyon Medipol Başakşehir’i 3-2 mağlup ederek, zirve yarışındaki iddiasını kanıtlarken, maça damga vuran isim hiç şüphe yok ki Atiba Hutchinson idi. 1 gol atıp 1 de asist yapan 37 yaşındaki Kanadalı, girdiği 5 ikili mücadeleyi de kazanırken, özellikle Cyle Larin’e attırdığı ikinci goldeki deparıyla büyük alkış aldı.

Sahanın en yaşlı futbolcusu olan Atiba, 102 metrelik mesafeyi sadece 14.4 saniyede koşarak, Başakşehirli futbolcuların kendisini yakalamasına izin vermedi ve Larin’e ‘al da at’ diye muhteşem bir pas verip, skorun 2-0’a gelmesini sağladı.

Peki, yaşıtları futbolu çoktan bırakıp teknik adamlık ya da yorumculuk yapan Atiba Hutchinson hâlâ bu kadar fit kalmayı nasıl başarıyor? Futbol gibi ağır bir sporda nasıl olup da takımının en çok koşan ve mücadele eden ismi olabiliyor. Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı Kanadalı futbolcuyu yakından tanıyan arkadaşlarına ve Beşiktaş Kulübü çalışanlarına soruldu. Mutlu ve düzenli bir aile yaşantısı olduğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan bilinse de olay sadece bunlardan ibaret değilmiş. Bakın formda kalmak için neler yapıyormuş...

1- Astım hastası olduğu için kendisine çok iyi bakıyor. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor. Tamamen organik gıdalarla besleniyor. Yiyecek ihtiyacını marketlerden değil organik pazarlardan temin ediyor. Eşinin hazırladığı listeye göre semt pazarlarına giderek alışveriş yapıyor. Fırsat buldukça da İstanbul’a yakın köy pazarlarına gidiyor. Süt, yumurta, et ve tavuk gibi gıdaları köylerden satın alıyor. Balıkkonusunda hassas, kendi elleriyle kontrol edip alıyor.

2- Gece hayatı yok. Akşamları 22.00’de uyur, sabahları erkenden kalkar ve kültür fizik hareketleriyle güne başlar. Kahvaltıdan sonra saat 11.00’deki antrenman için tesislere gider. Her idmandan sonra en geç yarım saat içinde evinde olur. Maçlardan ve antrenmanlardan arta kalan zamanını eşi Sarah ve çocukları Noah, Nava ve Ayo ile geçiriyor. Noah, hatırlayacağınız üzere siyah beyazlı taraftarların sevgilisi. Beşiktaş forması giymeden sokağa çıkmıyor.

2013-14 sezonunda teknik direktör Slaven bilic’in isteği ve yönetici Erdal Torunoğulları’nın çabalarıyla bedelsiz olarak transfer edilen Atiba Hutchinson, Beşiktaş’ta 8. sezonunu yaşıyor. 37 yaşındaki futbolcu bu sezonla birlikte siyah beyazlı kulüpten toplam 7 milyon 750 bin Euro ücret almış olacak.

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