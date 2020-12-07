Atiba'nın Beşiktaş'ın basketbol maçını tribünden izlemesi Sergen Yalçın'ı kızdırdı

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Atiba Hutchinson, özellikle bu sezon skora yaptığı katkılarla dikkat çekiyor. 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
SERGEN’İ KIZDIRDI
Futbolculuğu ve kişiliği ile siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Atiba'ya, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir konuda kızdığı ortaya çıktı.
Sergen Yalçın'ın, Atiba'nın Beşiktaş Basketbol Takımı'nın maçına izlemeye gitmesine sinirlendiği öğrenildi.
“ZATEN ASTIM HASTASISIN, VİRÜS KAPARSAN NE OLACAK!”
Yalçın'ın, tecrübeli futbolcuya "Zaten kronik astım hastasısın. Ya bir virüs kaparsan ne olacak" diyerek tepki gösterdiği belirlendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.
Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi.
Fenerbahçe'nin teknik ekibinden yer alan Volkan Demirel, deplasmanda 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından sosyal medya hesabından hakem Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.