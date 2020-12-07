Atiba'nın Beşiktaş'ın basketbol maçını tribünden izlemesi Sergen Yalçın'ı kızdırdı

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Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Atiba Hutchinson, özellikle bu sezon skora yaptığı katkılarla dikkat çekiyor. 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.



SERGEN’İ KIZDIRDI

Futbolculuğu ve kişiliği ile siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Atiba'ya, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir konuda kızdığı ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'ın, Atiba'nın Beşiktaş Basketbol Takımı'nın maçına izlemeye gitmesine sinirlendiği öğrenildi.

“ZATEN ASTIM HASTASISIN, VİRÜS KAPARSAN NE OLACAK!”

Yalçın'ın, tecrübeli futbolcuya "Zaten kronik astım hastasısın. Ya bir virüs kaparsan ne olacak" diyerek tepki gösterdiği belirlendi.