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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 10:34
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Atiba takımın en diri ismi olarak döndü

Atiba takımın en diri ismi olarak döndü

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Beşiktaş'ta takımın en yaşlısı (36) olan Atiba'nın Antalyaspor karşısında üç aylık araya rağmen performansından bir şey kaybetmemesi takdir topladı.

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşısında alınan mağlubiyetin yankıları sürerken, takımın en yaşlısı (36) olan Atiba'nın üç aylık araya rağmen performansından bir şey kaybetmemesi takdir topladı.

Zorlu mücadeledeki rakamlara bakıldığında takım arkadaşlarına birçok alanda üstünlük sağlayan tecrübeli futbolcu ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu gösterdi. Atiba maçta 90 kez topla buluşurken bu alanda Elneny ve Vitor Ruiz'den sonra en iyi üçüncü isim oldu.

Denediği 67 pasta yüzde 91'lik isabet sağlayan Kanadalı oyuncu, 4 de şut pası vererek siyah-beyazlılara üretkenlik anlamında da en fazla katkıyı veren isimlerin başında geldi. 14 ikili mücadelenin 10'unu kazanan Atiba, takım arkadaşlarını bu kulvarda da geride bırakarak zirveye çıktı. Deneyimli oyuncu bir de tehlikeli atakta topu uzaklaştırmayı başardı.

(Milliyet)

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