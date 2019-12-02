Atiba: Takıma liderlik etmeye çalışıyorum

Atiba'nın açıklamaların şu şekilde:

"Enerjimin nereden geldiğini bilmiyorum. Ben çalışkan bir oyuncuyum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yüksek enerji de bunun bir bonusu oluyor. İyi bir performans ortaya koyduk. Galibiyet serimizi devam ettirdik."

Beşiktaş'ta antrenör olacak mısınız sorusuna cevap veren Atiba, "Taraftarlarla güzel bir ilişkimiz var. Bunu şu anda bilmiyorum. Ben oynadığımın her maçın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Takıma liderlik yapmaya çalışıyorum. Şu anda işler yolunda gidiyor. Bir noktadan başlayacağım. Çocuklarımla birlikte olmak çok büyük bir mutluluk. Umarım onlar da benzer duyguları yaşarlar."dedi.