Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7425
  • 6,367
  • 269.939
  • 108004
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Atiba: Takıma liderlik etmeye çalışıyorum

Atiba: Takıma liderlik etmeye çalışıyorum

Atiba: Takıma liderlik etmeye çalışıyorum

TFF Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında karşılaştığı maçta istikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Karşılaşma sonrası Atiba yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Atiba'nın açıklamaların şu şekilde:

"Enerjimin nereden geldiğini bilmiyorum. Ben çalışkan bir oyuncuyum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yüksek enerji de bunun bir bonusu oluyor. İyi bir performans ortaya koyduk. Galibiyet serimizi devam ettirdik."

Beşiktaş'ta antrenör olacak mısınız sorusuna cevap veren Atiba, "Taraftarlarla güzel bir ilişkimiz var. Bunu şu anda bilmiyorum. Ben oynadığımın her maçın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Takıma liderlik yapmaya çalışıyorum. Şu anda işler yolunda gidiyor. Bir noktadan başlayacağım. Çocuklarımla birlikte olmak çok büyük bir mutluluk. Umarım onlar da benzer duyguları yaşarlar."dedi.


Kerem Bursin'den olay ayna pozu
Buzlar eridi! Ünlü çift aşk tatiline çıktı
Ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mı ediyor?
Doğum sürecini anlatan Müge Boz gözyaşlarına boğuldu!
Sadettin Saran'dan Defne Samyeli sorularına çok sert tepki!
<p>E-5 Maltepe kara yolu Kadıköy istikametine doğru seyreden ön ve arka plakaları bulunmayan hafriya

Plakaları Söktü, Son Gaz Devam Etti!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çöp şiş nasıl yapılır? İşte mangalda çöp şiş tarifi

Ölülerle yıllarca aynı evde yaşıyorlar