Atiba performansıyla büyülemeye devam ediyor

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki ön liberosu Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlı formayla fark yaratmaya devam ediyor.
Başarılı futbolcu, son olarak önceki akşam Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayıp 90 dakika boyunca görevini başarıyla yerine getirdi ve bir de gol attı. Bu sezonki skor sayısını 9 maç sonunda 3'e yükselten Atiba, 2 de asist yapmıştı.
Kartal'daki en skorer dönemini geçen sezon geçiren Atiba, 32 maçta 6 gol ve 5 asistle oynayıp 11 sayıya katkı yapmıştı. Başarılı futbolcu, sezon sonunda bu rakamı geride bırakıp rekor tazelemek istiyor.
"Kendimi iyi hissettiğim ve oyunumdan keyif aldığım sürece kariyerime devam etmek istiyorum" diyen Atiba'yla 1 yıl daha yola devam edileceğine şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.
Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.
Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.
Kamerunlu yıldız forvet, son dönemdeki inanılmaz formuyla Beşiktaş'ı zirveye taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli arada Kamerun formasıyla 2 maçta 3 gol attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Dış basının da manşetlerini süsledi.
Mbaye Diagne, Aslan'ın son 8 golünün beşine imzasını attı. Üst üste Kayseri ve Rize sonrasında Hatay ağlarını da sarstı.
Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Sarı lacivertlileri bu maça ayrı hazırlayan bir gelişme daha var.
Rosier konusunda devre arası transfer limitine göre hareket edecek olan Beşiktaş, Portekiz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncunun bonservisini hemen almak istiyor.