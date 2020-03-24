Atiba imzayı atıyor

AKŞAM
Beşiktaş’ın bu sezon en etkili isimlerinden biri olan Atiba’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 37 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Siyah-Beyazlı Yönetim bu kararda önceliği tecrübeli oyuncuya bıraktı. Atiba 1 yıl daha kariyerine futbolcu olarak devam etmek istiyor. Başarılı oyuncu bu kararını yönetimle iletti. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.
Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.
Obi Mikel'in ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da adaylardan biri de Frank Boya. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki ön liberoyu uzun süredir takipte.
“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. Siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Elneny'nin ayrılması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktai, Freiburg'dan Janik Haberer'i kadrosuna katmak istiyor.