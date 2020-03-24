Atiba imzayı atıyor

Beşiktaş, emektar futbolcusu Atiba ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

AKŞAM

Beşiktaş’ın bu sezon en etkili isimlerinden biri olan Atiba’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 37 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Siyah-Beyazlı Yönetim bu kararda önceliği tecrübeli oyuncuya bıraktı. Atiba 1 yıl daha kariyerine futbolcu olarak devam etmek istiyor. Başarılı oyuncu bu kararını yönetimle iletti. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.