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aksam.com.tr
  • 14 Nisan 2020 Salı 12:50
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  • 14 Nisan 2020 Salı 12:50

Atiba Hutchinson yeni kontrat için teklif bekliyor

Atiba Hutchinson yeni kontrat için teklif bekliyor

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Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atiba Hutchinson, yeni kontrat teklifi bekliyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 7. yılını geçiren Atiba Hutchinson, Süper Lig'de 26 maçın 23'ünde görev yaparak takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki ön libero, Siyah-Beyazlı yönetimden yeni kontrat teklifi bekliyor.

Şu anda 1 milyon Euro maaşı bulunan Atiba'nın, bu bedelde indirime gidip 750 bin Euro'dan bir senelik kontrata imza atmaya olumlu baktığı bildirildi.

(Fanatik)

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